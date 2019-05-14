Стала известна причина падения из окна свидетеля по делу Кокорина и Мамаева

Екатерина Бобкова, свидетель по делу полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева и нападающего "Зенита" Александра Кокорина, выпала из окна дома в Чехии из-за того, что потянулась за сигаретой и не удержалась, сообщает телеграм-канал Baza.

По данным источника, инцидент произошел 9 мая. Бобкова приехала в гостиницу после вечеринки в компании нескольких мужчин. Также есть сведения, что девушка смешала антидепрессанты с алкоголем. В Чехию Бобкова приехала ради знакомства с влиятельным российским мужчиной.

В результате падения Бабкова получила несколько тяжелейших травм и теперь находится в состоянии искусственной комы.

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