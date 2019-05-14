Стала известна причина падения из окна свидетеля по делу Кокорина и Мамаева
Екатерина Бобкова, свидетель по делу полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева и нападающего "Зенита" Александра Кокорина, выпала из окна дома в Чехии из-за того, что потянулась за сигаретой и не удержалась, сообщает телеграм-канал Baza.
По данным источника, инцидент произошел 9 мая. Бобкова приехала в гостиницу после вечеринки в компании нескольких мужчин. Также есть сведения, что девушка смешала антидепрессанты с алкоголем. В Чехию Бобкова приехала ради знакомства с влиятельным российским мужчиной.
В результате падения Бабкова получила несколько тяжелейших травм и теперь находится в состоянии искусственной комы.
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|4
|Спартак Москва
|28
|46
|5
|ЦСКА Москва
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|45
|6
|Арсенал Тула
|28
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|Ахмат
|28
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|28
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|Оренбург
|28
|37
|10
|Рубин
|28
|35
|11
|Урал
|28
|34
|12
|Динамо Москва
|28
|31
|13
|Крылья Советов
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|14
|Уфа
|28
|26
|15
|Анжи
|28
|20
|16
|Енисей Красноярск
|28
|19