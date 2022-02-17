Стала известна причина, по которой ПСЖ хочет подписать Роналду
Фото: инстаграм Роналду
ПСЖ рассматривает вариант с подписанием нападающего "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду ближайшим летом.
Как сообщает 90min, одной из причин этого трансфера является желание руководства парижан позитивно повлиять на имидж Катара в преддверии ЧМ-2022.
Контракт 37-летнего португальца с "МЮ" истекает летом 2023 года. В текущем сезоне он провел 27 игр, забил 15 голов и отдал три результативные передачи.
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|Ренн
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|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
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