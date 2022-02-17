Стала известна причина, по которой ПСЖ хочет подписать Роналду

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Стала известна причина, по которой ПСЖ хочет подписать Роналду Фото: инстаграм Роналду

ПСЖ рассматривает вариант с подписанием нападающего "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду ближайшим летом.

Как сообщает 90min, одной из причин этого трансфера является желание руководства парижан позитивно повлиять на имидж Катара в преддверии ЧМ-2022.

Контракт 37-летнего португальца с "МЮ" истекает летом 2023 года. В текущем сезоне он провел 27 игр, забил 15 голов и отдал три результативные передачи.

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