Стала известна причина, по которой "Реал" продал Регилона и Хакими
Фото: инстаграм Хакими/Автор неизвестен
Как сообщает MadridistaReal, им стало известно, из-за чего "Реал Мадрид" летом 2020 года продал защитников Серхио Регилона и Ашрафа Хакими.
По информации источника, это случилось из-за мировой пандемии коронавируса.
В клубе сообщили, что изначально продажа этих игроков не планировалась, однако из-за тяжелой финансово ситуации и финансового фэйер-плей некоторыми футболистами пришлось пожертвовать.
Напомним, что Регилона "Реал" продал в "Тоттенхэм" за 30 миллионов евро, а Хакими в "Интер" за 40 миллионов.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14