Стала известна причина, по которой "Реал" продал Регилона и Хакими

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Стала известна причина, по которой "Реал" продал Регилона и ХакимиФото: инстаграм Хакими/Автор неизвестен

Как сообщает MadridistaReal, им стало известно, из-за чего "Реал Мадрид" летом 2020 года продал защитников Серхио Регилона и Ашрафа Хакими.

По информации источника, это случилось из-за мировой пандемии коронавируса.

В клубе сообщили, что изначально продажа этих игроков не планировалась, однако из-за тяжелой финансово ситуации и финансового фэйер-плей некоторыми футболистами пришлось пожертвовать.

Напомним, что Регилона "Реал" продал в "Тоттенхэм" за 30 миллионов евро, а Хакими в "Интер" за 40 миллионов.

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