Стала известна причина, по которой Себальос получает мало игрового времени в "Реале"

Испанские СМИ назвали причину, по которой полузащитник мадридского "Реала" Дани Себальос получает мало игрового времени в королевском клубе.

Так, сообщается, что главный тренер "сливочных" Зинедин Зидан не доверяет 21-летнему хавбеку из-за того, что он не выступал за его приобретение. В частности, наставник "Реала" не видел необходимости в покупке еще одного игрока в середину поля, однако на этом трансфере настоял президент клуба Флорентино Перес.

Напомним, Зидан обеспокоен плохой формой двух игроков "Реала". | soccernews.ru