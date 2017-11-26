Стала известна причина, по которой Себальос получает мало игрового времени в "Реале"

Теги дани себальосфлорентино пересзинедин зиданреал мадрид

Стала известна причина, по которой Себальос получает мало игрового времени в "Реале"Испанские СМИ назвали причину, по которой полузащитник мадридского "Реала" Дани Себальос получает мало игрового времени в королевском клубе.

Так, сообщается, что главный тренер "сливочных" Зинедин Зидан не доверяет 21-летнему хавбеку из-за того, что он не выступал за его приобретение. В частности, наставник "Реала" не видел необходимости в покупке еще одного игрока в середину поля, однако на этом трансфере настоял президент клуба Флорентино Перес.

Напомним, Зидан обеспокоен плохой формой двух игроков "Реала". | soccernews.ru

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