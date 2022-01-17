Стала известна причина, по которой Вейналдум перешел в ПСЖ, а не в "Барселону"

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Стала известна причина, по которой Вейналдум перешел в ПСЖ, а не в "Барселону"

Фото: инстаграм Вейналдума\Автор неизвестен

Голландский хавбек Джоджиньо Вейналдум прошлым летом перешел в ПСЖ вместо "Барселоны" не ради денег, сообщает издание Mundo Deportivo.

По информации источника, в каталонском клубе он бы получал всего на 1 миллион евро меньше, чем в стане парижан. Отмечается, что на таком уровне это столь значительная разница.

Сам Вейналдум говорит, что он устал ждать завершения переговоров с "Барселоной". Главной причиной послужил подход руководства сине-гранатовых к подписанию игрока. Переговоры в итоге полностью остановились.

В нынешнем сезоне Лиги 1 Вейналдум сыграл в 18 матчах, в которых забил 1 гол и отдал два ассиста.

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