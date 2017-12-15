Стала известна причина попадания Мхитаряна в немилость к Моуринью

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Стала известна причина попадания Мхитаряна в немилость к Моуринью

СМИ узнали, почему полузащитник "Манчестер Юнайтед" Генрих Мхитарян попал в немилость к главному тренеру команды Жозе Моуринью.

Как сообщает ESPN, у армянского хавбека после матча 13-го тура АПЛ против "Брайтона" произошёл конфликт с наставником "красных дьяволов". Португальский специалист остался недоволен игрой 28-летнего футболиста, выразив ему претензии при всей команде во время разбора этой встречи.

Такое поведение тренера не понравилось Мхитаряну, о чём он сказал "Особенному". После этого Генрих сел в глухой запас и не выходил на поле с 25 ноября. 

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