Стала известна причина послематчевой потасовки между игроками манчестерских клубов

Теги манчестер юнайтедманчестер ситижозе моуриньюзлатан ибрагимович

Стала известна причина послематчевой потасовки между игроками манчестерских клубовСтала известна причина послематчевой потасовки между игроками "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити".

Как информирует Marca, футболисты "горожан" не только весьма бурно праздновали свою победу в поединке, что не понравилось наставнику "красных дьяволов" Жозе Моуринью, но и оскорбили форварда хозяев Златана Ибрагимовича, сказав ему следующее: "Ибра, ты много говоришь, но мало двигаешься". Именно после этих слов кого-то из игроков "Сити" в подтрибунном помещении "Олд Траффорд" случилась стычка.

Напомним, Моуринью ударил Эдерсона после манчестерского дерби. | soccernews.ru

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3 Челси 17 35
4 Бернли 17 31
5 Ливерпуль 16 30
6 Арсенал Лондон 16 29
7 Тоттенхэм 16 28
8 Лестер Сити 16 23
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