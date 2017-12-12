Стала известна причина послематчевой потасовки между игроками манчестерских клубов

Стала известна причина послематчевой потасовки между игроками "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити".

Как информирует Marca, футболисты "горожан" не только весьма бурно праздновали свою победу в поединке, что не понравилось наставнику "красных дьяволов" Жозе Моуринью, но и оскорбили форварда хозяев Златана Ибрагимовича, сказав ему следующее: " Ибра, ты много говоришь, но мало двигаешься ". Именно после этих слов кого-то из игроков "Сити" в подтрибунном помещении "Олд Траффорд" случилась стычка.

Напомним, Моуринью ударил Эдерсона после манчестерского дерби. | soccernews.ru