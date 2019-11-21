Стала известна причина пропажи российского футболиста в Турции

Теги заур садаеванкарагюджю

Стала известна причина пропажи российского футболиста в Турции

Российский нападающий Заур Садаев принял решение о разрыве контракта с турецким "Анкарагюджю", так как ему несколько месяцев ему не платили зарплату, сообщает "Чемпионат".

Таким образом, футболист стал свободным агентом и сможет перейти в другой клуб бесплатно.

30-летний Садаев перешёл в "Анкарагюджю" в феврале этого года из "Ахмата", сыграл 12 матчей, результативными действиями не отличался. Ранее он играл за "Лех", "Легию" и "Бейтар". В сборную России не вызывался.

Не пропустите: Нашелся российский футболист, который пропал в Турции. | http://soccernews.ru
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