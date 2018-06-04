Стала известна причина пропуска Бускетсом матча против Швейцарии
Полузащитник сборной Испании Серхио Бускетс не сыграл товарищеском матче против Швейцарии (1:1) из-за расстройства пищеварения, сообщает официальный сайт Королевской испанской футбольной федерации.
Футболист был вынужден пропустить поединок из-за острого расстройства пищеварения и остался в отеле вместе с врачом. Впрочем, это не должно помешать хавбеку подготовиться к Чемпионату Мира-2018.
В минувшем сезоне 29-летний Бускетс провел за "Барселону" 50 матчей, забил 1 гол и отдал 5 результативных передач.
Не пропустите: Они мячом владели, а мы их... Испания не смогла победить Швейцарию в преддверии Чемпионата Мира. | http://soccernews.ru
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