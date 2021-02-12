Стала известна причина смерти массажиста ЦСКА и сборной России Насибова
Бывший врач сборной СССР Зураб Орджоникидзе рассказал, что могло спровоцировать смерть массажиста Михаила Насибова.
"Последние два с половиной месяца у него была стенокардия, ему поставили стент, потом он заболел коронавирусом, выздоровел, потом опять прихватило", - сообщил Орджоникидзе в интервью "Р-Спорт".
Насибов много лет работал в московском ЦСКА и сборной России. Ему было 67 лет.
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