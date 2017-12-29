Стала известна причина сокращения игрового времени Дибалы

Итальянские СМИ рассказали о причине редкого попадания нападающего "Ювентуса" Пауло Дибалы в стартовый состав.

Генеральный директор "старой синьоры" Беппе Маротта посадил игрока в запас, из-за того, что его агент вел переговоры с ПСЖ о трансфере.

В этом сезоне Дибала провел 25 матчей, забил 15 голов и отдал 4 ассиста.

Читайте также: "Ювентус" отказался от многомиллионого обмена Мхитаряна на Дибалу. | http://soccernews.ru