Стала известна причина сокращения игрового времени Дибалы

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Стала известна причина сокращения игрового времени Дибалы

Итальянские СМИ рассказали о причине редкого попадания нападающего "Ювентуса" Пауло Дибалы в стартовый состав.

Генеральный директор "старой синьоры" Беппе Маротта посадил игрока в запас, из-за того, что его агент вел переговоры с ПСЖ о трансфере.

В этом сезоне Дибала провел 25 матчей, забил 15 голов и отдал 4 ассиста.

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