Стала известна причина срыва трансфера Бэйла в китайский клуб
Валлийский нападающий "Реала" Гарет Бэйл не перешел в китайский "Цзянсу Сунин" из-за руководства мадридского клуба, сообщает The Telegraph.
По сведениям издания, руководство королевского клуба посчитало, что "Цзянсу Сунин" сделал недостаточное предложение по трансферу форварда. В "Реале" полагают, что футболист стоит гораздо дороже.
Ранее сообщалось, что 30-летний Бэйл согласовал с китайцами условия личного контракта с зарплатой в 22 миллиона евро.
Таким образом, Бэйл, скорее всего, останется в "Реале", с которым у него действует контракт до лета 2022 года. Зарплата игрока является самой высокой в команде и составляет 17 миллионов евро в год.
Не пропустите: Зидан не явился в раздевалку "Реала" после разгрома от "Атлетико". | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
"Алавес" объявил о переходе экс-игрока "Барселоны"
-
"Ростов" обыграл "Арсенал" и вышел на 2-е место в РПЛ
-
1
Президент киевского "Динамо" рассказал, почему клуб не сможет купить Неймара
-
ПСЖ не включил Неймара в заявку на матч с "Сиднеем". Бразилец может покинуть клуб
-
Влашич отклонил предложения из Франции и Италии ради ЦСКА
-
Стала известна причина срыва трансфера Бэйла в китайский клуб
-
"Арсенал" нацелился на одного из лидеров "Марселя"
-
"Краснодар" отказался покупать Шюррле
-
"Фиорентина" нацелилась на экс-форварда "Барселоны"
-
"Зенит" теряет Дзюбу
-
"Зенит" стал вторым клубом в истории, который набрал более 1000 очков в РПЛ
-
Дзюба обошел Семака в списке лучших бомбардиров чемпионата России
-
"Эвертон" готов заплатить 62 миллиона евро за форварда "Кристал Пэлас"
-
"Зенит" обыграл "Оренбург", одержав третью победу на старте сезона
-
1
"Реал" отменил трансфер Бэйла в китайский клуб
-
Иньеста высказался об уходе из "Барселоны"
-
"Вулверхэмптон" согласовал трансфер форварда "Милана"
-
Стала известна сумма трансфера Кругового в "Зенит"
-
Рибери отказался перейти в "Монако"
-
"Милан" вступил в борьбу за Эриксена
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|38
|87
|2
|Атлетико Мадрид
|38
|76
|3
|Реал Мадрид
|38
|68
|4
|Валенсия
|38
|61
|5
|Хетафе
|38
|59
|6
|Севилья
|38
|59
|7
|Эспаньол
|38
|53
|8
|Атлетик Бильбао
|38
|53
|9
|Реал Сосьедад
|38
|50
|10
|Бетис
|38
|50
|11
|Алавес
|38
|50
|12
|Эйбар
|38
|47
|13
|Леганес
|38
|45
|14
|Вильярреал
|38
|44
|15
|Леванте
|38
|44
|16
|Реал Вальядолид
|38
|41
|17
|Сельта Виго
|38
|41
|18
|Жирона
|38
|37
|19
|Уэска
|38
|33
|20
|Райо Вальекано
|38
|32