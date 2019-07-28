Стала известна причина срыва трансфера Бэйла в китайский клуб

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Стала известна причина срыва трансфера Бэйла в китайский клуб

Валлийский нападающий "Реала" Гарет Бэйл не перешел в китайский "Цзянсу Сунин" из-за руководства мадридского клуба, сообщает The Telegraph.

По сведениям издания, руководство королевского клуба посчитало, что "Цзянсу Сунин" сделал недостаточное предложение по трансферу форварда. В "Реале" полагают, что футболист стоит гораздо дороже. 

Ранее сообщалось, что 30-летний Бэйл согласовал с китайцами условия личного контракта с зарплатой в 22 миллиона евро.

Таким образом, Бэйл, скорее всего, останется в "Реале", с которым у него действует контракт до лета 2022 года. Зарплата игрока является самой высокой в команде и составляет 17 миллионов евро в год.

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