Стала известна причина срыва трансфера хавбека сборной Уругвая в "Спартак"

"Спартак" не сумел договориться по трансферу уругвайского полузащитника ПСВ Гастона Перейро, сообщают российские СМИ.

По сведениям издания, клубы договорились по сумме трансфера, которая должна была составить 15 миллионов евро. Но затем "Спартак" и ПСВ разошлись во мнениях по поводу схемы оплаты. Российский клуб предлагал выплатить сумму в рассрочку, но этот вариант не устроил голландцев, которые настаивали на единовременной оплате.

24-летний Перейро выступает за ПСВ с 2015 года. В прошлом сезоне он сыграл 36 матчей, забил 11 голов и сделал 8 ассистов. Его контракт с клубом истекает в 2020 году.

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