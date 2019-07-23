Стала известна причина срыва трансфера хавбека сборной Уругвая в "Спартак"
"Спартак" не сумел договориться по трансферу уругвайского полузащитника ПСВ Гастона Перейро, сообщают российские СМИ.
По сведениям издания, клубы договорились по сумме трансфера, которая должна была составить 15 миллионов евро. Но затем "Спартак" и ПСВ разошлись во мнениях по поводу схемы оплаты. Российский клуб предлагал выплатить сумму в рассрочку, но этот вариант не устроил голландцев, которые настаивали на единовременной оплате.
24-летний Перейро выступает за ПСВ с 2015 года. В прошлом сезоне он сыграл 36 матчей, забил 11 голов и сделал 8 ассистов. Его контракт с клубом истекает в 2020 году.
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