Стала известна причина срыва трансфера Николо Бареллы в "Челси"

Стала известна причина срыва трансфера полузащитника "Кальяри" Николо Бареллы в лондонский "Челси".

Как сообщает Football Italia, 22-летний хавбек отклонил предложение "синих" во время зимнего трансферного окна по семейным обстоятельствам.

Напомним, что "Челси" был готов заплатить за игрока 50 миллионов евро. Самому Барелле предлагался пятилетний контракт, условия которого неизвестны.

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