Стала известна причина срыва трансфера Ругани в "Зенит"

Защитник "Ювентуса" Даниэле Ругани мог оказаться в "Зените" минувшим летом.

Как сообщает Calciomercato, стороны практически согласовали трансфер футболиста, однако переход не состоялся из-за Джорджио Кьеллини, который из-за повреждения выбыл минимум на полгода.

Напомним, что вместо Ругани "Зенит" взял в аренду с последующим выкупом Йордана Осорио из "Порту".

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