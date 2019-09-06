Стала известна причина срыва трансфера Ругани в "Зенит"

Теги даниэле руганизенит санкт-петербургювентусджорджио кьеллини

Стала известна причина срыва трансфера Ругани в "Зенит"

Защитник "Ювентуса" Даниэле Ругани мог оказаться в "Зените" минувшим летом.

Как сообщает Calciomercato, стороны практически согласовали трансфер футболиста, однако переход не состоялся из-за Джорджио Кьеллини, который из-за повреждения выбыл минимум на полгода.

Напомним, что вместо Ругани "Зенит" взял в аренду с последующим выкупом Йордана Осорио из "Порту".

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