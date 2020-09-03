Стала известна причина срыва трансфера ван де Бека в "Реал"

Шак Сварт, агент полузащитника "Манчестер Юнайтед" Донни ван де Бека, рассказал, что помешало переходу его клиента в мадридский "Реал".

По его словам, голландский хавбек ещё в марте договорился о летнем трансфере в королевский клуб, однако пандемия коронавируса внесла коррективы в планы "сливочных".

Из-за кризиса "Реал" отказался от крупных сделок, предварительное соглашение с ван де Беком было аннулировано, и он стал игроком "МЮ".

Также 23-летним футболистом интересовались "Барселона", "Ювентус" и "Арсенал".

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