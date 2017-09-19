Стала известна причина ссоры между Кавани и Неймаром

Конфликт между форвардами французского ПСЖ Эдинсоном Кавани и Неймаром был спровоцирован финансовыми мотивами.

Как информирует L'Equipe, чрезмерное желание уругвайца быть штатным исполнителем стандартных положений в своей команде объясняется условиями его контракта с клубом, в котором прописан бонус футболисту в размере одного миллиона евро за выигрыш бомбардирской гонки в Лиге 1. Вероятнее всего, такие же премиальные прописаны и в соглашении Неймара с парижанами. Именно желанием нападающих заполучить солидную сумму и были вызваны их действия на поле в матче с "Лионом".

Напомним, Балотелли высказался о конфликте Неймара и Кавани. | soccernews.ru