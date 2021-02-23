Стала известна причина ухода Еременко из "Ростова"

СМИ узнали, почему полузащитник Роман Ерёменко в ближайшее время покинет "Ростов".

По информации Sport24, 33-летний финн решил уйти из клуба по семейным обстоятельствам.

Ранее сообщалось, что стороны близки к договорённости о расторжении контракта по взаимному согласию.

Ерёменко выступал за "Ростов" с января 2019 года, сыграл 48 матчей, забил 10 голов и сделал 7 ассистов. Его соглашение с клубом рассчитано до 2023 года.

Не пропустите: Футболист "Локомотива" разорвал контракт с клубом и уходит в "Ростов". | http://soccernews.ru