Стала известна причина ухода Еременко из "Ростова"
СМИ узнали, почему полузащитник Роман Ерёменко в ближайшее время покинет "Ростов".
По информации Sport24, 33-летний финн решил уйти из клуба по семейным обстоятельствам.
Ранее сообщалось, что стороны близки к договорённости о расторжении контракта по взаимному согласию.
Ерёменко выступал за "Ростов" с января 2019 года, сыграл 48 матчей, забил 10 голов и сделал 7 ассистов. Его соглашение с клубом рассчитано до 2023 года.
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