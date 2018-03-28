Стала известна причина ухода Ибрагимовича из "МЮ"
Врач Фредди Фу, оперировавший колено нападающего Златана Ибрагимовича рассказал, почему футболист решил покинуть "Манчестер Юнайтед".
"Златан хотел выиграть Лигу Чемпионов. Но после вылета команды от "Севильи", он решил, что больше не стоит оставаться. Кроме того у "МЮ" нет шансов стать чемпионом Англии. Максимум, что им удастся, так это взять Кубок Англии. Это хороший трофей, но он не идет ни в какое сравнение с Лигой Чемпионов. А все остальное Ибрагимович уже выиграл", – приводит слова Фу Tribalfootball.
Напомним, что 36-летний Ибрагимович разорвал контракт с "Манчестер Юнайтед" и перешел в "Лос-Анджелес Гэлакси".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|30
|81
|2
|Манчестер Юнайтед
|30
|65
|3
|Ливерпуль
|31
|63
|4
|Тоттенхэм
|30
|61
|5
|Челси
|30
|56
|6
|Арсенал Лондон
|30
|48
|7
|Бернли
|30
|43
|8
|Лестер Сити
|30
|40
|9
|Эвертон
|31
|40
|10
|Борнмут
|31
|36
|11
|Уотфорд
|31
|36
|12
|Брайтон & Хоув Альбион
|30
|34
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|30
|32
|14
|Суонси Сити
|30
|31
|15
|Хаддерсфилд Таун
|31
|31
|16
|Кристал Пэлас
|31
|30
|17
|Вест Хэм Юнайтед
|30
|30
|18
|Саутгемптон
|30
|28
|19
|Сток Сити
|31
|27
|20
|Вест Бромвич Альбион
|31
|20