Стала известна причина ухода Ибрагимовича из "МЮ"

Теги манчестер юнайтедзлатан ибрагимович

Стала известна причина ухода Ибрагимовича из "МЮ"

Врач Фредди Фу, оперировавший колено нападающего Златана Ибрагимовича рассказал, почему футболист решил покинуть "Манчестер Юнайтед".

"Златан хотел выиграть Лигу Чемпионов. Но после вылета команды от "Севильи", он решил, что больше не стоит оставаться. Кроме того у "МЮ" нет шансов стать чемпионом Англии. Максимум, что им удастся, так это взять Кубок Англии. Это хороший трофей, но он не идет ни в какое сравнение с Лигой Чемпионов. А все остальное Ибрагимович уже выиграл", – приводит слова Фу Tribalfootball.

Напомним, что 36-летний Ибрагимович разорвал контракт с "Манчестер Юнайтед" и перешел в "Лос-Анджелес Гэлакси".

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