Стала известна причина ухода Кудряшова из "Рубина"

Стала известна причина ухода защитника Фёдора Кудряшова из "Рубина".

Как сообщает телеграм-канал "Мутко против", 31-летний футболист решил покинуть казанский клуб в связи с невыплатой зарплаты. Напомним, что стороны расторгли контракт, рассчитанный до лета 2019 года.

По информации источника, "Рубин" до сих пор не рассчитался с опытным центрбеком.

Сейчас Кудряшов является свободным агентом. У него есть предложения от "Краснодара" и "Фенербахче".

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