Стала известна причина ухода Лукаку из "Манчестер Юнайтед"

"Манчестер Юнайтед" продал бельгийского нападающего Ромелу Лукаку из-за его лишнего веса, сообщает The Sun.

По сведениям издания, главный тренер английского клуба Уле-Гуннар Сульшер просил всех игроков вернуться из отпуска в идеальной форме, чтобы они смогли сразу же приступить к подготовке к новому сезону. Впрочем, Лукаку прибыл в расположение команды с лишними четырьмя килограммами. После этого тренер дал добро на продажу игрока.

В итоге, 26-летний Лукаку перешел в "Интер" за 65 миллионов евро. Эта сумма может вырасти еще на 12 миллионов за счет бонусов.