Стала известна причина ухода Лукаку из "Манчестер Юнайтед"
"Манчестер Юнайтед" продал бельгийского нападающего Ромелу Лукаку из-за его лишнего веса, сообщает The Sun.
По сведениям издания, главный тренер английского клуба Уле-Гуннар Сульшер просил всех игроков вернуться из отпуска в идеальной форме, чтобы они смогли сразу же приступить к подготовке к новому сезону. Впрочем, Лукаку прибыл в расположение команды с лишними четырьмя килограммами. После этого тренер дал добро на продажу игрока.
В итоге, 26-летний Лукаку перешел в "Интер" за 65 миллионов евро. Эта сумма может вырасти еще на 12 миллионов за счет бонусов.
Не пропустите: Лукаку ответил на критику в свой адрес касательно лишнего веса. | http://soccernews.ru
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|Брайтон & Хоув Альбион
|2
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|Тоттенхэм
|2
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|7
|Борнмут
|2
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|4
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|Эвертон
|2
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|Бернли
|2
|3
|11
|Норвич Сити
|2
|3
|12
|Лестер Сити
|2
|2
|13
|Вулверхэмптон
|2
|2
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|Кристал Пэлас
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|Челси
|2
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|1
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|Астон Вилла
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|Ньюкасл Юнайтед
|2
|0
|19
|Саутгемптон
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|Уотфорд
|2
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