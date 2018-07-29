Стала известна причина возможного ухода Боатенга из "Баварии"



Председатель правления "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге заявил, что защитник Джером Боатенг действительно хочет покинуть клуб.

"По окончании прошлого сезона Боатенг сообщил нам, что хочет перейти в другой клуб, так как его интересует новый вызов. Мы ответили ему, что готовы к переговорам, если получим хорошее предложение.

Мы знаем, что им интересуется ПСЖ, но пока что не начинали переговоров. Окончательное решение о его трансфере еще не принято", - приводит слова Румменигге RTL.de.

Ранее сообщалось, что "Бавария" оценивает 29-летнего Боатенга в 50 миллионов евро. При этом, ПСЖ готов заплатить за него 35 миллионов.

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