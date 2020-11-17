Стала известна причина замены судей на матче Сербия - Россия

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Стала известна причина замены судей на матче Сербия - Россия

СМИ узнали, в связи с чем было принято решение сменить бригаду арбитров на игре 6-го тура Лиги Наций между сборными Сербии и России.

По информации "РБ-Спорт", судейский комитет УЕФА убрал с матча поляка Даниеля Стефански из-за резонанса вокруг работы его соотечественника Шимона Марчиняка в поединке Турция - Россия (3:2) в минувшее воскресенье.

В УЕФА побоялись, что потенциальные ошибки Стефански против российской сборной приведут к громкому скандалу.

В итоге встречу обслужат англичане во главе с Энтони Тэйлором.

Матч Сербия - Россия состоится в среду в Белграде в 22:45 по московскому времени.

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