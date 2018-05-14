Стала известна расширенная заявка сборной Египта на ЧМ-2018

Главный тренер сборной Египта Эктор Купер определился с расширенной заявкой команды на Чемпионат Мира 2018 года.

Вратари: Эссам Эль-Хадари, Ахмед Эль-Шенави, Шериф Акрами, Мохамед Ауад;

Защитники: Ахмед Фатхи, Ахмед Аль-Мухаммади, Мохамед Абдель-Шафи, Ахмед Хегази, Али Габр, Омар Габер, Саад Самир, Айман Ашраф, Карим Хафез, Амро Тарек, Махмуд Хамди;

Полузащитники: Мохамед Эль-Ненни, Абдалла Саид, Махмуд Фадлалла "Шикабала", Махмуд Хассан, Рамадан Собхи, Тарек Хамед, Махмуд Абдель Азиз, Махмуд Абдель-Монейм, Амр Варда, Сэм Морси;

Нападающие: Мохамед Салах, Маруан Мохсен, Ахмед Хассан Магуб, Ахмед Гомаа.

Напомним, что на групповом этапе ЧМ-2018 сборная Египта сыграет с Россией, Уругваем и Саудовской Аравией.

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