Стала известна расширенная заявка сборной Польши на ЧМ-2018

Главный тренер сборной Польши Адам Навалка определился с расширенной заявкой команды для участия в Чемпионате Мира 2018 года. Всего в составе числятся 35 футболистов.

Вратари: Бартош Биалковски ("Ипсвич"), Лукаш Фабиански ("Суонси"), Лукаш Скорупски ("Рома"), Войцех Щесны ("Ювентус");

Защитники: Ян Беднарек ("Саутгемптон"), Бартош Берешински ("Сампдория"), Тиаго Ционек (СПАЛ), Камил Глик ("Монако"), Артур Енджейчик, Михал Паздан (оба - "Легия"), Марцин Камински ("Штутгарт"), Томаш Кендзера ("Динамо Киев"), Лукаш Пищек ("Боруссия Дортмунд");

Полузащитники: Якуб Блащиковски ("Вольфсбург"), Павел Давидович ("Палермо"), Пшемыслав Франковски ("Ягеллония"), Яцек Горальски ("Лудогорец"), Камил Гросицки ("Халл"), Дамиан Конджер, Рафал Кужава, Шимон Журковски (все - "Гурник"), Гжегож Крыховяк ("Вест Бромвич"), Мацей Макушевски ("Лех"), Кжиштоф Мончински, Себастьян Шимански (оба - "Легия"), Карол Линетти ("Сампдория"), Славомир Пешко ("Легия Гданьск"), Мацей Рыбус ("Локомотив"), Петр Зелински ("Наполи");

Нападающие: Давид Ковнацки ("Сампдория"), Роберт Левандовски ("Бавария"), Аркадиуш Милик ("Наполи"), Кшиштоф Пентек ("Краковия"), Лукаш Теодорчик ("Андерлехт"), Камиль Вильчек ("Брондбю").

Напомним, что на групповом этапе ЧМ-2018 сборная Польши сыграет с Колумбией, Японией и Сенегалом.

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