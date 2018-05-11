Стала известна расширенная заявка сборной Польши на ЧМ-2018
Главный тренер сборной Польши Адам Навалка определился с расширенной заявкой команды для участия в Чемпионате Мира 2018 года. Всего в составе числятся 35 футболистов.
Вратари: Бартош Биалковски ("Ипсвич"), Лукаш Фабиански ("Суонси"), Лукаш Скорупски ("Рома"), Войцех Щесны ("Ювентус");
Защитники: Ян Беднарек ("Саутгемптон"), Бартош Берешински ("Сампдория"), Тиаго Ционек (СПАЛ), Камил Глик ("Монако"), Артур Енджейчик, Михал Паздан (оба - "Легия"), Марцин Камински ("Штутгарт"), Томаш Кендзера ("Динамо Киев"), Лукаш Пищек ("Боруссия Дортмунд");
Полузащитники: Якуб Блащиковски ("Вольфсбург"), Павел Давидович ("Палермо"), Пшемыслав Франковски ("Ягеллония"), Яцек Горальски ("Лудогорец"), Камил Гросицки ("Халл"), Дамиан Конджер, Рафал Кужава, Шимон Журковски (все - "Гурник"), Гжегож Крыховяк ("Вест Бромвич"), Мацей Макушевски ("Лех"), Кжиштоф Мончински, Себастьян Шимански (оба - "Легия"), Карол Линетти ("Сампдория"), Славомир Пешко ("Легия Гданьск"), Мацей Рыбус ("Локомотив"), Петр Зелински ("Наполи");
Нападающие: Давид Ковнацки ("Сампдория"), Роберт Левандовски ("Бавария"), Аркадиуш Милик ("Наполи"), Кшиштоф Пентек ("Краковия"), Лукаш Теодорчик ("Андерлехт"), Камиль Вильчек ("Брондбю").
Напомним, что на групповом этапе ЧМ-2018 сборная Польши сыграет с Колумбией, Японией и Сенегалом.
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|0
|0
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|Россия
|0
|0
|3
|Саудовская Аравия
|0
|0
|4
|Уругвай
|0
|0
|Группа B
|М
|О
|1
|Иран
|0
|0
|2
|Марокко
|0
|0
|3
|Португалия
|0
|0
|4
|Испания
|0
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Австралия
|0
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|2
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|0
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|Франция
|0
|0
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|0
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|1
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|Исландия
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|Нигерия
|0
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|М
|О
|1
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|3
|Швейцария
|0
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|2
|Южная Корея
|0
|0
|3
|Мексика
|0
|0
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|0
|0
|Группа G
|М
|О
|1
|Бельгия
|0
|0
|2
|Англия
|0
|0
|3
|Панама
|0
|0
|4
|Тунис
|0
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Колумбия
|0
|0
|2
|Япония
|0
|0
|3
|Польша
|0
|0
|4
|Сенегал
|0
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