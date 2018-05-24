Стала известна расширенная заявка сборной Сербии на ЧМ-2018
Тренерский штаб сборной Сербии во главе с Младеном Крстаичем определился с расширенной заявкой команды на Чемпионат Мира 2018 года.
Вратари: Владимир Стойкович ("Партизан"), Марко Дмитрович ("Эйбар"), Предраг Райкович ("Маккаби Тель-Авив"), Александар Йованович ("Орхус");
Защитники: Александар Коларов ("Рома"), Бранислав Иванович ("Зенит"), Душко Тошич ("Гуанчжоу Фули"), Антонио Рукавина ("Вильярреал"), Матия Настасич ("Шальке"), Милош Велькович ("Вердер"), Милан Родич ("Црвена Звезда"), Урош Спайич ("Краснодар"), Никола Миленкович ("Фиорентина");
Полузащитники: Неманья Матич ("Манчестер Юнайтед"), Сергей Милинкович-Савич ("Лацио"), Лука Миливоевич ("Кристал Пэлас"), Адем Ляйич ("Торино"), Мият Гачинович ("Айнтрахт"), Марко Груйич ("Кардифф"), Неманья Максимович ("Валенсия"), Неманья Радонич ("Црвена Звезда"), Душан Тадич ("Саутгемптон"), Филип Костич ("Гамбург"), Андрия Живкович ("Бенфика");
Нападающие: Александар Митрович ("Фулхэм"), Александар Прийович (ПАОК), Лука Йович ("Айнтрахт").
Напомним, что на групповом этапе ЧМ-2018 сборная Сербии сыграет с Коста-Рикой, Швейцарией и Бразилией.
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