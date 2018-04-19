Стала известна реакция Клоппа, когда он впервые увидел игру Салаха
Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп вспомнил свои первые слова, когда он увидел игру Мохамеда Салаха.
"Что сказал помощникам? "Что за нах..й?!" Это было невероятно" - приводит слова Клоппа Mirror.
Отметим, что впервые Клопп увидел Салаха в действии в 2013 году, тогда дортмундская "Боруссия" играла против "Базеля", за который на тот момен выступал египтянин.
Читайте также: Клопп определился с приоритетным кандидатом на замену Салаху. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|33
|87
|2
|Манчестер Юнайтед
|34
|74
|3
|Ливерпуль
|34
|70
|4
|Тоттенхэм
|34
|68
|5
|Челси
|33
|60
|6
|Арсенал Лондон
|33
|54
|7
|Бернли
|33
|52
|8
|Лестер Сити
|33
|43
|9
|Эвертон
|34
|42
|10
|Ньюкасл Юнайтед
|33
|41
|11
|Борнмут
|35
|38
|12
|Уотфорд
|34
|37
|13
|Брайтон & Хоув Альбион
|34
|36
|14
|Вест Хэм Юнайтед
|33
|35
|15
|Хаддерсфилд Таун
|34
|35
|16
|Кристал Пэлас
|34
|34
|17
|Суонси Сити
|33
|33
|18
|Саутгемптон
|33
|28
|19
|Сток Сити
|34
|28
|20
|Вест Бромвич Альбион
|34
|24