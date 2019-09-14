Стала известна реакция руководства "Спартака" на поражение от "Урала"
Наставнику "Спартака" Олегу Кононову не грозит увольнение после поражения от "Урала" (1:2).
Сообщается, что руководство клуба спокойно восприняло результат матча и не собирается увольнять тренера.
Отмечается, что боссы вошли в положение Кононова, так как понимают, что сразу 11 футболистов команды только вернулись из своих сборных.
"Спартак" проиграл третью игру кряду и занимает в РПЛ шестое место.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ростов
|8
|17
|2
|Краснодар
|7
|14
|3
|Спартак Москва
|7
|14
|4
|Локомотив Москва
|8
|14
|5
|Зенит Санкт-Петербург
|7
|14
|6
|ЦСКА Москва
|7
|13
|7
|Арсенал Тула
|7
|13
|8
|Урал
|7
|10
|9
|Рубин
|8
|10
|10
|Уфа
|8
|10
|11
|Динамо Москва
|8
|9
|12
|Крылья Советов
|8
|7
|13
|Ахмат
|7
|7
|14
|Сочи
|8
|6
|15
|Оренбург
|8
|5
|16
|Тамбов
|7
|4