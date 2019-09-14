Стала известна реакция руководства "Спартака" на поражение от "Урала"

Наставнику "Спартака" Олегу Кононову не грозит увольнение после поражения от "Урала" (1:2).

Сообщается, что руководство клуба спокойно восприняло результат матча и не собирается увольнять тренера.

Отмечается, что боссы вошли в положение Кононова, так как понимают, что сразу 11 футболистов команды только вернулись из своих сборных.

"Спартак" проиграл третью игру кряду и занимает в РПЛ шестое место.

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