Стала известна реакция руководства "Спартака" на поражение от "Урала"

Теги спартак москвауралолег кононов

Стала известна реакция руководства "Спартака" на поражение от "Урала"

Наставнику "Спартака" Олегу Кононову не грозит увольнение после поражения от "Урала" (1:2).

Сообщается, что руководство клуба спокойно восприняло результат матча и не собирается увольнять тренера.

Отмечается, что боссы вошли в положение Кононова, так как понимают, что сразу 11 футболистов команды только вернулись из своих сборных.

"Спартак" проиграл третью игру кряду и занимает в РПЛ шестое место.

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