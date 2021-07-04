Стала известна роль Доннаруммы в "ПСЖ"

Фото: инстаграм Доннаруммы/Автор неизвестен

Как сообщает GFFN со ссылкой на Téléfoot, в "ПСЖ" решили, кто станет основным голкипером команды на следующий сезон.

По информации источника, в основе французского гранда сыграет вратарь сборной Коста-Рики Кейлор Навас.

Отмечается, что итальянский голкипер Джанлуиджи Доннарумма станет дублером Наваса в "ПСЖ".

Как ранее сообщалось в СМИ, итальянский футболист подписал контракт с "ПСЖ" до лета 2026 года с окладом в 12 миллионов евро в год.

Также не пропустите: Уэйн Руни назвал лучшего игрока Евро-2020. | http://soccernews.ru