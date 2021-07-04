Стала известна роль Доннаруммы в "ПСЖ"
Фото: инстаграм Доннаруммы/Автор неизвестен
Как сообщает GFFN со ссылкой на Téléfoot, в "ПСЖ" решили, кто станет основным голкипером команды на следующий сезон.
По информации источника, в основе французского гранда сыграет вратарь сборной Коста-Рики Кейлор Навас.
Отмечается, что итальянский голкипер Джанлуиджи Доннарумма станет дублером Наваса в "ПСЖ".
Как ранее сообщалось в СМИ, итальянский футболист подписал контракт с "ПСЖ" до лета 2026 года с окладом в 12 миллионов евро в год.
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|28
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|Нант
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