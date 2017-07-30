Стала известна схема, по которой ПСЖ намерен подписать Неймара и избежать наказания
Стала известна схема, по которой французский ПСЖ, во главе со своими катарскими владельцами, намерен приобрести нападающего "Барселоны" Неймара и избежать при этом серьёзного наказания со стороны УЕФА за нарушение правил финансового фейр-плей.
По информации авторитетных ресурсов, схема приобретения бразильца пройдёт следующим образом:
1. Неймар подпишет контракт с Qatar Sports Investment и станет официальным послом Чемпионата Мира 2022 года. Соглашение будет рассчитано на 5 лет и сумму в 300 миллионов евро, которые игрок получит сразу, а не частями. А поскольку сделка состоится в Катаре - Неймар избежит какого либо налогообложения, что точно обрадует его отца.
2. Получив 300 миллионов евро, Неймар лично выплатит свою клаусулу "Барселоне" (222 миллиона евро) и получит статус свободного агента. Оставшиеся 78 миллионов евро станут своеобразным бонусом для бразильца или, так называемыми, подъёмными.
3. После этого Неймар на правах свободного агента подпишет с ПСЖ контракт сроком на пять или шесть лет с окладом в 30 миллионов евро и с учётом бонусов будет получать больше 40 миллионов евро в год.
Главной же причиной, по которой сделка до сих пор не состоялась, называется желание отца футболиста, который ведёт его дела, получить бонус лояльности от "Барселоны". В контракте нападающего с каталонским клубом прописан пункт, по которому игроку полагается порядка 25 миллионов евро, если 31 июля 2017 года Неймар всё еще будет игроком "Барселоны".
Таким образом, если "Барселона" никоим образом не сможет повлиять на ситуацию (на Неймара и его отца), а УЕФА не найдёт рычагов для блокирования подобного рода сделки, уже в начале августа трансферная сага о переходе бразильца в ПСЖ может подойти к концу.
Игорь Павелко | http://soccernews.ru
Не пропустите! Обзор первого Эль Класико нового сезона: "Реал" - "Барселона" - 2:3
опрос
главное
-
Испытание "быками": "Спартак" готовится к домашней битве с "Краснодаром"
-
По старой схеме: "Тосно" уступил "Зениту" на "Петровском"
-
Гол Фернандеша принес "Локомотиву" победу над "Анжи"
-
В первом Эль Класико нового сезона "Барселона" взяла верх над "Реалом"
-
"Манчестер Сити" разгромил "Тоттенхэм" в заключительном туре Международного кубка чемпионов
Лента новостей
-
"Рома" - "Ювентус" - 1:1, по пенальти 4:5 (обзор)
-
Прощание с турниром: "Ювентус" обыгрывает "Рому" в серии пенальти
-
Фурсенко: "Хочу вернуть в "Зенит" Аршавина и Денисова"
-
Мотта: "Неймару будет проще остаться в "Барселоне", но мы ждем его в ПСЖ"
-
Хесус Навас возвращается в "Севилью"
-
Дудиев: "Вы заметили, как "Зенит" тянул время в концовке матча с "Тосно"?
-
Испытание "быками": "Спартак" готовится к домашней битве с "Краснодаром"
-
Максимов: "Если "Зенит" сделает предложение, будем разговаривать"
-
"Интер" хочет купить Наби Кейта
-
Моуринью: "Феллаини не перейдет в "Галатасарай", он слишком важен для меня"
-
Иванович: "Матч со "Спартаком" очень важный"
-
Зобнин: "У "Спартака" все придёт в норму в ближайшие два-три тура"
-
Ерохин: "Рад, что "Зенит" победил, игра с "Тосно" была трудной"
-
Манчини: "Маммана прибыл в Санкт-Петербург, надеюсь, что "Зенит" закроет эту сделку"
-
Зуев: "Я счастлив, что забил свой первый гол в Премьер-лиге"
-
"Локомотив" впервые в истории выиграл три стартовых матча в Премьер-лиге
-
Манчини: "На данный момент я не считаю уход Дзюбы возможным, но может произойти что угодно"
-
Кокорин забил свой 50-й гол в чемпионатах России
-
"Манчестер Юнайтед" - "Волеренга" - 3:0 (обзор)
-
"Тосно" - "Зенит" - 0:1 (обзор)
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|38
|93
|2
|Барселона
|38
|90
|3
|Атлетико Мадрид
|38
|78
|4
|Севилья
|38
|72
|5
|Вильярреал
|38
|67
|6
|Реал Сосьедад
|38
|64
|7
|Атлетик Бильбао
|38
|63
|8
|Эспаньол
|38
|56
|9
|Алавес
|38
|55
|10
|Эйбар
|38
|54
|11
|Малага
|38
|46
|12
|Валенсия
|38
|46
|13
|Сельта Виго
|38
|45
|14
|Лас Пальмас
|38
|39
|15
|Бетис
|38
|39
|16
|Депортиво Ла-Корунья
|38
|36
|17
|Леганес
|38
|35
|18
|Спортинг Хихон
|38
|31
|19
|Осасуна
|38
|22
|20
|Гранада
|38
|20