Стала известна схема, по которой ПСЖ намерен подписать Неймара и избежать наказания

Стала известна схема, по которой французский ПСЖ, во главе со своими катарскими владельцами, намерен приобрести нападающего "Барселоны" Неймара и избежать при этом серьёзного наказания со стороны УЕФА за нарушение правил финансового фейр-плей.

По информации авторитетных ресурсов, схема приобретения бразильца пройдёт следующим образом:

1. Неймар подпишет контракт с Qatar Sports Investment и станет официальным послом Чемпионата Мира 2022 года. Соглашение будет рассчитано на 5 лет и сумму в 300 миллионов евро, которые игрок получит сразу, а не частями. А поскольку сделка состоится в Катаре - Неймар избежит какого либо налогообложения, что точно обрадует его отца.

2. Получив 300 миллионов евро, Неймар лично выплатит свою клаусулу "Барселоне" (222 миллиона евро) и получит статус свободного агента. Оставшиеся 78 миллионов евро станут своеобразным бонусом для бразильца или, так называемыми, подъёмными.

3. После этого Неймар на правах свободного агента подпишет с ПСЖ контракт сроком на пять или шесть лет с окладом в 30 миллионов евро и с учётом бонусов будет получать больше 40 миллионов евро в год.

Главной же причиной, по которой сделка до сих пор не состоялась, называется желание отца футболиста, который ведёт его дела, получить бонус лояльности от "Барселоны". В контракте нападающего с каталонским клубом прописан пункт, по которому игроку полагается порядка 25 миллионов евро, если 31 июля 2017 года Неймар всё еще будет игроком "Барселоны".

Таким образом, если "Барселона" никоим образом не сможет повлиять на ситуацию (на Неймара и его отца), а УЕФА не найдёт рычагов для блокирования подобного рода сделки, уже в начале августа трансферная сага о переходе бразильца в ПСЖ может подойти к концу.

Игорь Павелко | http://soccernews.ru

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