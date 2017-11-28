Стала известна символическая сборная Серии А по итогам 2017 года

В Италии на церемонии "Gran Gala del Calcio" была представлена символическая сборная Серии А по итогам 2017 года.

Вратарь: Джанлуиджи Буффон;

Защитники: Дани Алвес, Леонардо Бонуччи, Калиду Кулибали, Алекс Сандро;

Полузащитники: Раджа Наингголан, Миралем Пьянич, Марек Хамшик;

Нападающие: Дрис Мертенс, Гонсало Игуаин, Пауло Дибала.

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