Стала известна степень повреждений игроков "Спартака" после матча с "Динамо"

Директор департамента по связям с общественностью "Спартака" Антон Фетисов поделился информацией о состоянии игроков команды Джордана Ларссона и Виктора Мозеса, которые получили травмы в матче 22-го тура РПЛ с "Динамо" (2:1).

" Ларссона получил сильный ушиб, ему понадобится дополнительное медицинское обследование.

У Мозеса повреждение боковой связки левого коленного сустава. Необходимо будет сделать МРТ. Но возможно восстановится до перерыва на сборные", – приводит слова Фетисова "СЭ".

Напомним, "Спартак" сегодня победил в старейшем дерби России, обыграв "Динамо" со счетом 2:1. "Красно-белые" вышли на второе место в таблице РПЛ, отставая от лидирующего "Зенита" на 4 очка.