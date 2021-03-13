Стала известна степень повреждений игроков "Спартака" после матча с "Динамо"
Директор департамента по связям с общественностью "Спартака" Антон Фетисов поделился информацией о состоянии игроков команды Джордана Ларссона и Виктора Мозеса, которые получили травмы в матче 22-го тура РПЛ с "Динамо" (2:1).
" Ларссона получил сильный ушиб, ему понадобится дополнительное медицинское обследование.
У Мозеса повреждение боковой связки левого коленного сустава. Необходимо будет сделать МРТ. Но возможно восстановится до перерыва на сборные", – приводит слова Фетисова "СЭ".
Напомним, "Спартак" сегодня победил в старейшем дерби России, обыграв "Динамо" со счетом 2:1. "Красно-белые" вышли на второе место в таблице РПЛ, отставая от лидирующего "Зенита" на 4 очка.
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