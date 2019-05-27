Стала известна степень серьёзности травм Кверквелии и Тарасова

СМИ узнали, насколько серьёзные травмы получили игроки "Локомотива" - защитник Соломон Кверквелия и хавбек Дмитрий Тарасов.

Как сообщает "Чемпионат", повреждение грузинского центрбека не носит серьёзного характера и он в ближайшее время отправится в расположение своей национальной сборной.

Что касается россиянина, то он сможет вернуться в строй к первому летнему сбору "железнодорожников".

27-летний Кверквелия в текущем сезоне сыграл за "Локомотив" 41 матч и забил 1 гол. В активе 32-летнего Тарасова 15 игр, в которых он не отличился результативными действиями.

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