Стала известна степень серьёзности травм Кверквелии и Тарасова

Теги локомотив москвасоломон кверквелиядмитрий тарасовтравмы

Стала известна степень серьёзности травм Кверквелии и Тарасова

СМИ узнали, насколько серьёзные травмы получили игроки "Локомотива" - защитник Соломон Кверквелия и хавбек Дмитрий Тарасов.

Как сообщает "Чемпионат", повреждение грузинского центрбека не носит серьёзного характера и он в ближайшее время отправится в расположение своей национальной сборной.

Что касается россиянина, то он сможет вернуться в строй к первому летнему сбору "железнодорожников".

27-летний Кверквелия в текущем сезоне сыграл за "Локомотив" 41 матч и забил 1 гол. В активе 32-летнего Тарасова 15 игр, в которых он не отличился результативными действиями.

Не пропустите: "Локомотив" вышел в Лигу Чемпионов, "Краснодар" сыграет в квалификации. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Балотелли рассказал, почему его не вызываю в сборную Италии

Балотелли рассказал, почему его не вызываю в сборную Италии

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 30 64
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 30 56
3 Краснодар Краснодар 30 56
4 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 30 51
5 Спартак Москва Спартак Москва 30 49
6 Арсенал Тула Арсенал Тула 30 46
7 Оренбург Оренбург 30 43
8 Ахмат Ахмат 30 42
9 Ростов Ростов 30 41
10 Урал Урал 30 38
11 Рубин Рубин 30 36
12 Динамо Москва Динамо Москва 30 33
13 Крылья Советов Крылья Советов 30 28
14 Уфа Уфа 30 26
15 Анжи Анжи 30 21
16 Енисей Красноярск Енисей Красноярск 30 20
Полная таблица

топ-5 тегов