Стала известна степень серьёзности травм Ловрена, Малкома и Азмуна

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Стала известна степень серьёзности травм Ловрена, Малкома и Азмуна

СМИ узнали о состоянии здоровья игроков "Зенита", получивших травмы в субботнем матче с "Уфой" (6:0).

По информации Bobsoccer, повреждения Деяна Ловрена, Малкома и Сердара Азмуна оказались несерьёзными.

Все указанные футболисты будут готовы к матчу с московским "Спартаком". Лидеры РПЛ встретятся друг с другом 3 октября на "Открытие Арене".

Данными о защитнике Ярославе Ракицком источник не располагает.

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