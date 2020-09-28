Стала известна степень серьёзности травм Ловрена, Малкома и Азмуна
СМИ узнали о состоянии здоровья игроков "Зенита", получивших травмы в субботнем матче с "Уфой" (6:0).
По информации Bobsoccer, повреждения Деяна Ловрена, Малкома и Сердара Азмуна оказались несерьёзными.
Все указанные футболисты будут готовы к матчу с московским "Спартаком". Лидеры РПЛ встретятся друг с другом 3 октября на "Открытие Арене".
Данными о защитнике Ярославе Ракицком источник не располагает.
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