Стала известна степень серьёзности травмы Алабы
Стала известна степень серьёзности травмы защитника "Баварии" Давида Алабы.
Как сообщает Bild, австрийский фулбек получил сильный ушиб левого колена.
Пока неизвестны точные сроки восстановления Алабы. 26-летний футболист пропустит матч Кубка Германии против "Дрохтерзен-Асселя", после чего его состояние будет изучено дополнительно. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Трансфер Лаксальта в "Зенит" под угрозой срыва
-
Символическая сборная 3-го тура РФПЛ
-
Выжить в турецком аду: "Бенфика" едет в гости к "Фенербахче"
-
Отступать некуда, позади Лига Европы: "Спартак" сразится с ПАОКом за выход в следующий раунд Лиги Чемпионов
-
Путь к Лиге Чемпионов: киевское "Динамо" принимает "Славию"
Лента новостей
-
"Рома" близка к трансферу Чемпиона Мира-2018
-
Тренер "Ромы" мог возглавить "Зенит"
-
Фанат испортил важный документ ради автографа Дзюбы
-
1
"Ювентус" ответил "Реалу" на предложение о продаже Пьянича
-
Знаменитый фанат "Спартака" рассказал, как команде нужно сыграть с ПАОКом
-
Бывший лидер ЦСКА перейдет в ПАОК
-
Бизяк прокомментировал свой переход в "Уфу"
-
"Ницца" намерена перехватить трансферную цель "Локомотива"
-
"Севилья" определилась с заменой для Нзонзи
-
Флаг "Краснодара" побывал в космосе
-
Легенда "Арсенала" критически отозвался о работе Эмери
-
3
"Атлетико" пытался подписать защитника "Тоттенхэма"
-
1
"Севилья" озвучила стоимость Бен-Йеддера
-
Уткин раскритиковал "Динамо" за "дело Ташаева"
-
"Манчестер Юнайтед" готовит новый контракт для ключевого футболиста
-
Трансфер Лаксальта в "Зенит" под угрозой срыва
-
"Леганес" арендовал игрока "Реала"
-
1
ПСЖ готовит очередную трансферную бомбу
-
"Уфа" усилилась словенским форвардом
-
На матче "Спартак" - ПАОК будут работать три тысячи силовиков
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|34
|84
|2
|Шальке
|34
|63
|3
|Хоффенхайм
|34
|55
|4
|Боруссия Дортмунд
|34
|55
|5
|Байер Леверкузен
|34
|55
|6
|РБ Лейпциг
|34
|53
|7
|Штутгарт
|34
|51
|8
|Айнтрахт Франкфурт
|34
|49
|9
|Боруссия Менхенгладбах
|34
|47
|10
|Герта
|34
|43
|11
|Вердер Бремен
|34
|42
|12
|Аугсбург
|34
|41
|13
|Ганновер 96
|34
|39
|14
|Майнц 05
|34
|36
|15
|Фрайбург
|34
|36
|16
|Вольфсбург
|34
|33
|17
|Гамбург
|34
|31
|18
|Кельн
|34
|22