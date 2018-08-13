Стала известна степень серьёзности травмы Алабы

Стала известна степень серьёзности травмы защитника "Баварии" Давида Алабы.

Как сообщает Bild, австрийский фулбек получил сильный ушиб левого колена.

Пока неизвестны точные сроки восстановления Алабы. 26-летний футболист пропустит матч Кубка Германии против "Дрохтерзен-Асселя", после чего его состояние будет изучено дополнительно. | http://soccernews.ru