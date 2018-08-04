Стала известна степень серьёзности травмы Азмуна

Стала известна степень серьёзности травмы нападающего "Рубина" Сердара Азмуна.

Как сообщают российские СМИ, 23-летний иранец получил сильный ушиб, однако это повреждение вряд ли помешает ему сыграть в следующем матче против "Зенита", который состоится 12 августа.

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