Стала известна степень серьёзности травмы Дибалы
Форвард туринского "Ювентуса" Пауло Дибала выбыл из строя из-за травмы, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.
По информации ресурса, 25-летний футболист получил мышечное повреждение на разминке перед матчем 29-го тура Серии А против "Эмполи", однако, по предварительным данным, оно не является серьёзным.
Скорее всего, аргентинец сможет вернуться на поле уже на этой неделе. Его участие в завтрашней игре с "Кальяри" находится под вопросом, но к субботнему поединку с "Миланом" он должен быть готов.
В текущем сезоне Дибала сыграл за "Ювентус" 36 матчей во всех турнирах, забил 9 голов и сделал 6 ассистов.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|29
|78
|2
|Наполи
|29
|63
|3
|Интер Милан
|29
|53
|4
|Милан
|29
|51
|5
|Лацио
|28
|48
|6
|Аталанта
|29
|48
|7
|Рома
|29
|47
|8
|Сампдория
|29
|45
|9
|Торино
|29
|45
|10
|Фиорентина
|29
|38
|11
|Дженоа
|29
|33
|12
|Кальяри
|29
|33
|13
|Парма
|29
|33
|14
|Сассуоло
|29
|32
|15
|СПАЛ
|29
|29
|16
|Удинезе
|28
|28
|17
|Болонья
|29
|27
|18
|Эмполи
|29
|25
|19
|Фрозиноне
|29
|17
|20
|Кьево
|29
|11