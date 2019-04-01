Стала известна степень серьёзности травмы Дибалы

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Стала известна степень серьёзности травмы Дибалы

Форвард туринского "Ювентуса" Пауло Дибала выбыл из строя из-за травмы, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По информации ресурса, 25-летний футболист получил мышечное повреждение на разминке перед матчем 29-го тура Серии А против "Эмполи", однако, по предварительным данным, оно не является серьёзным.

Скорее всего, аргентинец сможет вернуться на поле уже на этой неделе. Его участие в завтрашней игре с "Кальяри" находится под вопросом, но к субботнему поединку с "Миланом" он должен быть готов.

В текущем сезоне Дибала сыграл за "Ювентус" 36 матчей во всех турнирах, забил 9 голов и сделал 6 ассистов.

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