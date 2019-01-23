Стала известна степень серьёзности травмы Головина

Стала известна степень серьёзности травмы российского полузащитника "Монако" Александра Головина, сообщает Чемпионат.com.

По информации источника, 22-летний футболист прошёл медобследование, которое не выявило у него значительных повреждений.

Вполне вероятно, что хавбек сможет принять участие в следующем матче монегасков против "Дижона", который состоится 26 января в рамках 22 тура Лиги 1.

В текущем сезоне Головин сыграл за "Монако" 17 матчей и сделал 2 ассиста.

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