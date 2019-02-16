Стала известна степень серьёзности травмы Комана

Стала известна степень серьёзности травмы вингера мюнхенской "Баварии" Кингсли Комана, сообщает официальный сайт клуба.

22-летний футболист прошёл углублённое медицинское обследование, которое определило, что повреждение лодыжки оказалось несерьёзным.

Таким образом, француз сможет принять участие в первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Ливерпуля", который состоится 19 февраля в 23:00 мск.

В текущем сезоне Коман сыграл за "Баварию" 15 матчей, забил 5 голов и сделал 2 ассиста.

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