Стала известна степень серьёзности травмы Комана
Стала известна степень серьёзности травмы вингера мюнхенской "Баварии" Кингсли Комана, сообщает официальный сайт клуба.
22-летний футболист прошёл углублённое медицинское обследование, которое определило, что повреждение лодыжки оказалось несерьёзным.
Таким образом, француз сможет принять участие в первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Ливерпуля", который состоится 19 февраля в 23:00 мск.
В текущем сезоне Коман сыграл за "Баварию" 15 матчей, забил 5 голов и сделал 2 ассиста.
Не пропустите: Один из лучших игроков "Баварии" вернулся в строй перед матчем с "Ливерпулем". | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Боруссия Дортмунд
|21
|50
|2
|Бавария Мюнхен
|22
|48
|3
|Боруссия Менхенгладбах
|21
|42
|4
|РБ Лейпциг
|21
|38
|5
|Айнтрахт Франкфурт
|21
|33
|6
|Байер Леверкузен
|21
|33
|7
|Вольфсбург
|21
|32
|8
|Герта
|21
|31
|9
|Хоффенхайм
|21
|30
|10
|Вердер Бремен
|21
|30
|11
|Майнц 05
|21
|27
|12
|Фортуна Дюссельдорф
|21
|25
|13
|Фрайбург
|21
|23
|14
|Шальке
|21
|22
|15
|Аугсбург
|22
|18
|16
|Штутгарт
|21
|15
|17
|Ганновер 96
|21
|14
|18
|ФК Нюрнберг
|21
|12