Стала известна степень серьёзности травмы Леона Мусаева
СМИ узнали о состоянии здоровья полузащитника "Рубина" Леона Мусаева, получившего травму в матче 21-го тура РПЛ против "Зенита" (2:1).
Напомним, что футболист разбил лицо в результате столкновения с партнёром по команде и покинул поле на электрокаре.
По информации Bobsoccer, 22-летний хавбек избежал серьёзного повреждения. Ему наложили 10 швов - 8 на губу и 2 на десну. Самочувствие игрока - удовлетворительное.
Мусаев перешёл из "Зенита" в "Рубин" в конце января, за новую команду он провёл два матча.
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