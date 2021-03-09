Стала известна степень серьёзности травмы Леона Мусаева

Теги зенит санкт-петербургрубинлеон мусаевтравмы

Стала известна степень серьёзности травмы Леона Мусаева

СМИ узнали о состоянии здоровья полузащитника "Рубина" Леона Мусаева, получившего травму в матче 21-го тура РПЛ против "Зенита" (2:1).

Напомним, что футболист разбил лицо в результате столкновения с партнёром по команде и покинул поле на электрокаре.

По информации Bobsoccer, 22-летний хавбек избежал серьёзного повреждения. Ему наложили 10 швов - 8 на губу и 2 на десну. Самочувствие игрока - удовлетворительное.

Мусаев перешёл из "Зенита" в "Рубин" в конце января, за новую команду он провёл два матча.

Не пропустите: Карасев, который судил матч "Рубин" - "Зенит", получит "двойку". | http://soccernews.ru
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