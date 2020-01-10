Стала известна степень серьёзности травмы Магуайра

Теги манчестер юнайтедхарри магуайртравмы

Стала известна степень серьёзности травмы Магуайра

СМИ узнали, насколько серьёзной оказалась травма центрального защитника "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайра.

По информации The Sun, у 26-летнего футболиста выявлено незначительное повреждение, он вернётся в строй в самое ближайшее время.

Ранее сообщалось, что звёздный центрбек рискует пропустить несколько месяцев.

В текущем сезоне Магуайр сыграл за "МЮ" 27 матчей и сделал 1 голевую передачу.

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