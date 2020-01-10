Стала известна степень серьёзности травмы Магуайра

СМИ узнали, насколько серьёзной оказалась травма центрального защитника "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайра.

По информации The Sun, у 26-летнего футболиста выявлено незначительное повреждение, он вернётся в строй в самое ближайшее время.

Ранее сообщалось, что звёздный центрбек рискует пропустить несколько месяцев.

В текущем сезоне Магуайр сыграл за "МЮ" 27 матчей и сделал 1 голевую передачу.

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