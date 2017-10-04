Стала известна степень серьезности травмы Неймара
На сегодняшней тренировке сборной Бразилии ведущий вингер команды Неймар получил травму.
Как информирует sport.es, в одном из столкновений с партнерами по команде Паулиньо и Диего Тарделли игрок французского ПСЖ получил повреждение, после которого он покинул занятие. Однако сообщается, что с Неймаром ничего серьезного не случилось, и он сможет принять участие в завтрашнем матче отборочного турнира к Чемпионату Мира 2018-го года против Боливии.
Напомним, личный тренер Неймара по фитнесу включен в тренерский штаб сборной Бразилии. | soccernews.ru
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