Стала известна степень серьезности травмы Неймара

Теги неймарбразилияпаулиньо

Стала известна степень серьезности травмы НеймараНа сегодняшней тренировке сборной Бразилии ведущий вингер команды Неймар получил травму.

Как информирует sport.es, в одном из столкновений с партнерами по команде Паулиньо и Диего Тарделли игрок французского ПСЖ получил повреждение, после которого он покинул занятие. Однако сообщается, что с Неймаром ничего серьезного не случилось, и он сможет принять участие в завтрашнем матче отборочного турнира к Чемпионату Мира 2018-го года против Боливии.

Напомним, личный тренер Неймара по фитнесу включен в тренерский штаб сборной Бразилии. | soccernews.ru

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