Стала известна степень серьёзности травмы Пике

Стала известна степень серьёзности травмы защитника "Барселоны" и сборной Испании Жерара Пике.

Напомним, что сегодня 31-летний футболист повредил колено на тренировке "Фурии Рохи".

Впрочем, как оказалось, у Пике нет серьёзных проблем, а досрочное прекращение им занятия было лишь мерой предосторожности.

"У Пике всё в порядке. В принципе, проблем нет" - сказал партнёр центрбека по сборной Родриго Морено.

Напомним, что Испания стартует на ЧМ-2018 15 июня матчем с Португалией. | http://soccernews.ru