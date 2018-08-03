Стала известна степень серьёзности травмы Рибери
Стала известна степень серьёзности травмы полузащитника "Баварии" Франка Рибери.
Как сообщает немецкая пресса, повреждение головы 35-летнего француза оказалось незначительным и он идёт на поправку.
Ожидается, что в ближайшее время Рибери сможет вернуться на поле. Впрочем, его участие в матче за Суперкубок Германии против "Айнтрахта" 12 августа находится под вопросом. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Анонс дня: что нельзя пропустить 4 августа
-
Боевые машины против стальных паровозов: "Локомотив" и "Спартак" скрестят мечи в центральном матче второго тура РПЛ
-
Главные новости дня: 3 августа
-
Китайский старт французского сезона: ПСЖ и "Монако" в Шэньчжэне сразятся за Суперкубок страны
-
"Зенит" во втором туре РПЛ принимает тульский "Арсенал"
Лента новостей
-
"Спартак" представил форму на матч с "Локомотивом"
-
Вальверде высказался по будущему Рафиньи
-
"Ювентус" определился со своей позицией по будущему Алекса Сандро
-
"Барселона" осталась недовольна появившемся в интернете фото с Дембеле
-
Боков: "Зенит" является одним из фаворитов Лиги Европы"
-
1
Вальверде дал комментарий возможному подписанию Погба
-
Свой первый матч в новом клубе Алейш Видаль может сыграть против "Барселоны"
-
Агент: "Куртуа дал понять "Челси", что лучшим вариантом для него является переход в "Реал"
-
Черчесов: "Путина потихоньку из хоккея перетягиваем"
-
Прессе стало известно об обещании, которое Перес давал Модричу
-
Вальверде прокомментировал подписание Видаля
-
"Барселона" не отказалась от притязаний на еще одного хавбека
-
Орлов: "Ни одного "зенитовского" аргентинца в большие клубы не зовут"
-
Йерри Мина согласовал условия личного контракта со своим следующим клубом
-
Европейская классика на просторах США: "Реал" сыграет с "Ювентусом" на Международном кубке чемпионов
-
На встрече с Пересом Модрич попросит отпустить его в "Интер"
-
"Манчестер Юнайтед" готовит многомиллионный обмен с "Баварией"
-
"Барселона" готова отдать восьмой номер Иньесты своему следующему звездному подписанию
-
Анонс дня: что нельзя пропустить 4 августа
-
Боевые машины против стальных паровозов: "Локомотив" и "Спартак" скрестят мечи в центральном матче второго тура РПЛ
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|34
|84
|2
|Шальке
|34
|63
|3
|Хоффенхайм
|34
|55
|4
|Боруссия Дортмунд
|34
|55
|5
|Байер Леверкузен
|34
|55
|6
|РБ Лейпциг
|34
|53
|7
|Штутгарт
|34
|51
|8
|Айнтрахт Франкфурт
|34
|49
|9
|Боруссия Менхенгладбах
|34
|47
|10
|Герта
|34
|43
|11
|Вердер Бремен
|34
|42
|12
|Аугсбург
|34
|41
|13
|Ганновер 96
|34
|39
|14
|Майнц 05
|34
|36
|15
|Фрайбург
|34
|36
|16
|Вольфсбург
|34
|33
|17
|Гамбург
|34
|31
|18
|Кельн
|34
|22