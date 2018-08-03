Стала известна степень серьёзности травмы Рибери

Стала известна степень серьёзности травмы полузащитника "Баварии" Франка Рибери.

Как сообщает немецкая пресса, повреждение головы 35-летнего француза оказалось незначительным и он идёт на поправку.

Ожидается, что в ближайшее время Рибери сможет вернуться на поле. Впрочем, его участие в матче за Суперкубок Германии против "Айнтрахта" 12 августа находится под вопросом. | http://soccernews.ru