Стала известна степень серьёзности травмы Рибери

Теги бавария мюнхенфранк рибери

Стала известна степень серьёзности травмы Рибери

Стала известна степень серьёзности травмы полузащитника "Баварии" Франка Рибери.

Как сообщает немецкая пресса, повреждение головы 35-летнего француза оказалось незначительным и он идёт на поправку.

Ожидается, что в ближайшее время Рибери сможет вернуться на поле. Впрочем, его участие в матче за Суперкубок Германии против "Айнтрахта" 12 августа находится под вопросом. | http://soccernews.ru

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