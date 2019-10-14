Стала известна степень серьёзности травмы Сергея Петрова

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Стала известна степень серьёзности травмы Сергея Петрова

Врач сборной России Эдуард Безуглов рассказал, насколько серьёзную травму получил защитник национальной команды Сергей Петров.

Напомним, что против игрока "Краснодара" жёстко сфолил футболист сборной Кипра во время матча квалификации Евро-2020 (последствия повреждения на фото).

"У него всё хорошо, всё обошлось. Надеюсь, в ближайших матчах он сможет сыграть", - сказал Безуглов.

"Сейчас приеду в клуб, пройду обследование. У нас там врачи есть, скажут. Думаю, волноваться не стоит. Много не пропущу", - прокомментировал травму сам Петров.

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