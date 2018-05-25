Стала известна степень серьёзности травмы Усмана Дембеле

Теги барселонафранцияусман дембеле

Стала известна степень серьёзности травмы Усмана Дембеле

Стала известна степень серьёзности травмы вингера "Барселоны" и сборной Франции Усмана Дембеле.

Как сообщает L'Equipe, повреждение лодыжки, полученное 21-летним футболистом в матче 38-го тура Примеры против "Реал Сосьедада", оказалось незначительным, поэтому он вскоре вернётся в строй.

Ожидается, что Дембеле приступит к полноценным тренировкам уже в субботу.

Не пропустите: Дембеле готов рассмотреть вариант с уходом из "Барселоны". | http://soccernews.ru

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