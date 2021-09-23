Стала известна степень серьёзности травмы защитника "Рубина" Уремовича

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Стала известна степень серьёзности травмы защитника "Рубина" Уремовича

Фото твиттер "Рубина"

Центральный защитник казанского "Рубина" Филип Уремович травмировался во время матча 8-го тура РПЛ против "Зенита" (1:3).

24-летний хорват не смог доиграть встречу и был заменён ещё в первом тайме.

О степени серьёзности повреждения рассказал агент футболиста Иван Бошняк.

"Травма Филипа оказалась несерьёзной. Поэтому он уже очень скоро сможет сыграть", - сказал агент.

В этом сезоне Уремович провёл за "Рубин" 10 матчей, результативными действиями не отличался.

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