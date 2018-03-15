Стала известна стоимость билетов на финал Лиги Чемпионов-2018 в Киеве

Определена цена билетов на финал Лиги чемпионов-2017/18, который пройдет в Киеве 26 мая.

В данный момент доступны билеты в следующих ценовых категориях:

Категория 4: 70 евро (за воротами нижний и верхний уровни)

Категория 3: 160 евро (за воротами)

Категория 2: 320 евро (прицентральные трибуны)

Категория 1: 450 евро (центральные трибуны)

Инвалидное кресло: 70 евро (1 пользователь инвалидного кресла и 1 сопровождающий)

Удобный доступ: 70 евро (1 пользователь удобного доступа и 1 сопровождающий)

Молодежный пакет: 140 евро за пакет (Взрослый и ребенок до 14 лет)

Через сайт УЕФА будет реализовано около пяти тысяч билетов.

Не пропустите: Монтелла определил желаемого соперника для "Севильи" в 1/4 финала Лиги Чемпионов. | http://soccernews.ru