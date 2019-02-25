Стала известна стоимость билетов на матч "Зенит" - "Вильярреал"

В продажу поступили билеты на игру "Зенита" с "Вильярреалом" в рамках 1/8 финала Лиги Европы.

Сообщается, что самый дешевый билет будет стоить 600 рублей, самый дорогой - 5000. Цена на посещение бизнес-клуба составляет 15 тысяч рублей.

Напомним, что игра в Санкт-Петербурге состоится 7 марта, ответный поединок в Испании запланирован на 14 марта.

В 1/16 финала турнира "Зенит" выбил из турнира "Фенербахче".

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