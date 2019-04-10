Стала известна стоимость инвентаря Головина в видеоиграх
Телеграм-канал Cyberslovo подсчитал, сколько стоят все предметы, принадлежащие полузащитнику "Монако" и сборной России Александру Головину в видеоиграх.
Общая стоимость инвентаря оценивается в 29 тысяч долларов, или почти два миллиона рублей.
1,5 миллиона рублей футболист потратил на 200 "скинов" в игре CS: GO, ещё около 400 тысяч были заплачены почти за три тысячи вещей из Dota 2.
Стоит отметить, что зарплата Головина в "Монако", по данным издания L’Équipe, составляет 2,7 миллиона евро в год.
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